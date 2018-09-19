السفير البرزنجي يرشح لرئاسة الجمهورية

2018/09/19 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 19 شتنبر 2018 - 12:46 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن السفير العراقي لدى الفاتيكان السياسي الكردي عمر البرزنجي، الاربعاء، ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية كشخصية مستقلة خلفآ للرئيس فؤاد معصوم.وقال البرزنجي في بيان نشره على موقعه الخاص على الفيسبوك، “أتصور بأنه من المعلوم عند الجميع بأني أول من أعلن النية للترشيح لموقع رئاسة جمهورية العراق بتاريخ 2018/5/17 أي قبل أربعة أشهر، وكمرشحٍ مستقل بالإستناد إلى أحكام المادة 68 من الدستور العراقي، والتي تنص على: “يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون أولاً عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين، ثانياً كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، ثالثاً ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والإستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، رابعاً غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف”.واضاف، “قدمت ترشيحي رسميًا هذا اليوم 2018/9/18، مقتنعًا بقدراتي ونزاهتي وتجربتي الطويلة في العمل الدبلوماسي لمدة أربع عشرة سنة تنقلتُ فيها في مواقع عدة “.‎ وتابع، “أذكر للجميع بأن رئاسة الجمهورية ليست هدفًا عندي وإنما وسيلة أسعى من خلالها لخدمة الشعب والوطن واضعًا يدي في يد كل المخلصين لتقديم أفضل الخدمات والسعي للتنمية الشاملة بأسرع وقت لمحاربة الفقر أولًا ثم الجهل والمرض، وسأبادر بتأسيس منظمة إغاثية عراقية لإنقاذ الفقراء والمحتاجين بأقرب وقت ومن الأمور المهمة التي ستكون من ضمن أولوياتي أن تكون العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم على أحسن ما يكون وقبل ذلك بين كل الشعب العراقي”.

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