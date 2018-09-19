رحيل الفنان الكبير جميل راتب

2018/09/19 | 12:48

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(المستقلة)..



اعلن في القاهرة عن رحيل الفنان القدير جميل راتب ،صباح اليوم الاربعاء، عن عمر ناهز 92 عاما.

زنقلت وسائل الاعلام المصرية عن مدير اعمال الفنان الراحل قوله: “البقاء لله..



رحل عن دنيانا الفنان والأب والصديق والمثل الأعلى جميل راتب”،موضحا أن صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.

ولد الفنان الراحل جميل راتب فى القاهرة لأب مصرى مسلم وأم مصرية صعيدية ابنة أخ الناشطة المصرية هدى شعراوى، وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية، وأنهى التوجيهية فى مصر، وكان عمره 19 عاما، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، وفى بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية فى مصر.

وعاد جميل راتب عام 1974 إلى القاهرة لأسباب عائلية، وشارك مع محمد صبحى فى جميع أجزاء مسلسل يوميات ونيس عام 1994، بعد عودته للقاهرة رشح لدور الضابط فى “الكرنك” الذى لعبه كمال الشناوى، ثم رشحه صلاح أبو سيف فى دور مهم بفيلم “الكداب” بعدها انهالت عليه الأدوار من كل مخرجى السينما تقريبا، وبعدما نجح سينمائيا فى مصر طلبته السينما الفرنسية.

وشارك فى بطولة العديد من الأفلام المصرية، وأصبح الفرنسيون يطلبونه فى أدوار البطولة، فعمل 7 أفلام فى السنوات العشر الأخيرة، كما عمل أيضا فى بطولة 3 أفلام تونسية إنتاج فرنسى مصرى مشترك.

ملامحه وأسلوبه أهلته للمشاركة فى العديد من أدوار الشر والتي برع فيها راتب بشدة، وكثير منا لم ينسَ دور “البهظ بيه” بفيلم “الكيف” مع الراحل محمود عبد العزيز الذى استطاع الإبداع فيه بشكل كبير خاصة خلال حواره مع الفنان يحيى الفخرانى، بالإضافة إلى العديد من الأدوار الأخرى التى برع فيها الفنان الراحل.

ومن أبرز الأفلام التى شارك فيها الفنان الراحل، طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام، والساحر، والأولة فى الغرام، وتيمور وشفيقة، والأغبياء الثلاثة، والصعود إلى الهاوية، وشفيقة ومتولى، وشعبان تحت الصفر، وحب فى الزنزانة، وعلى بيه مظهر والأربعين حرامى، والبداية، بالإضافة إلى أنه شارك فى العديد من المسلسلات مثل فارس بلا جواد، والمرسى والبحار، الراية البيضا، والجلاد والحب، بالإضافة إلى أنه شارك فى أجزاء المسلسل الشهير “يوميات ونيس”.

وخاض جميل راتب تجربة الإخراج المسرحى وقدم مسرحيات مثل “الأستاذ” من تأليف سعد الدين وهبة، ومسرحية “زيارة السيدة العجوز” والتى اشترك فى إنتاجها مع محمد صبحى ومسرحية “شهرزاد” من تأليف توفيق الحكيم، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى بعد رحلة طويلة من التمثيل فى مسارح باريس.

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