2018/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن قيام شخص فجر اليوم الاربعاء ، بقتل افراد عائلته المكونة من اربعة اشخاص نحرا في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية .وقال بيان عن قيادة الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” رجلا في العقد الرابع من العمر اقدم على قتل زوجته وابنائه الثلاثة (فتاتين وولد) الذين تتراوح اعمارهم بين 9 و 13 عاما ، نحرا في منزله وسط مدينة الاصلاح “.واشار الى ” القبض على الجاني وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وارسال الجثث الى الطب العدلي “.

ولم يوضح البيان الاسباب التي ادت بالرجل الى اقتراف هذه الجريمة البشعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص قتل افراد عائلته نحرا شرقي ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص قتل افراد عائلته نحرا شرقي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).