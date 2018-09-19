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اعتقال شخص قتل افراد عائلته نحرا شرقي ذي قار
2018/09/19 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن قيام شخص فجر اليوم الاربعاء ، بقتل افراد عائلته المكونة من اربعة اشخاص نحرا في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية .وقال بيان عن قيادة الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” رجلا في العقد الرابع من العمر اقدم على قتل زوجته وابنائه الثلاثة (فتاتين وولد) الذين تتراوح اعمارهم بين 9 و 13 عاما ، نحرا في منزله وسط مدينة الاصلاح “.واشار الى ” القبض على الجاني وضبط السلاح المستخدم في الجريمة وارسال الجثث الى الطب العدلي “.

ولم يوضح البيان الاسباب التي ادت بالرجل الى اقتراف هذه الجريمة البشعة.

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