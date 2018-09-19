أسواق المال في الدول العربية تسجل تداولات بقيمة 340 مليار دولار خلال العام ٢٠١٧

2018/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشف سوق العراق للأوراق المالية الى ان أسواق المال في الدول العربية سجلت تداولات بقيمة 340 مليار دولار خلال العام ٢٠١٧، مؤكدا ان اتحاد البورصات شجع على ضرورة توطيد علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالين الاقتصادي والمالي.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام وخلال مشاركته في الاجتماع السنوي الـ 43 لاتحاد البورصات العربية الذي استضافته سوق ابو ظبي للأوراق بمشاركة 20 من الرؤساء التنفيذيين للبورصات الأعضاء على مستوى الوطن العربي، ان أعضاء الاتحاد اكدوا على تطوير آليات العمل في البورصات العربية والارتقاء بها وتشجيع الأسواق المالية العربية على نهج السبل والممارسات الدولية فضلا عن توطيد علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالين الاقتصادي والمالي، بما يخدم ويحمي المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات نحو المنطقة العربية.

وأضاف عبد السلام ان المجتمعين ناقشوا التقرير السنوي للاتحاد لعام 2017 والمصادقة على الحسابات الختامية كما في 31 كانون الأول 2017 والخطط المنفذة لعام 2018 والاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2019 والتهيؤ والدعم لعقد مؤتمر الاتحاد العربي للبورصات عام 2019 .

وأشار عبد السلام الى ان البيانات الصادرة عن اتحاد البورصات العربية بأن أسواق المال في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد سجلت تداولات بقيمة 340 مليار دولار لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية العربية إلى 14.1 تريليون دولار بنهاية العام ٢٠١٧.

يذكر أن اتحاد البورصات العربية يهدف بوجه عام إلى تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته، وتشجيع إدراج وتداول الأوراق المالية العربية، وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في مجالات التنمية المشتركة بالوطن العربي.

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