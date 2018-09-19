هبوط الدولار قبيل إعلان بيانات المنازل الأمريكية

2018/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ومع ترقب تطورات تجارية جديدة.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1698 دولار، فيما استقر أمام الين عند 112.32 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3188 دولار بنسبة تراجع 0.3%، وهبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% إلى 0.9658 فرنك.

وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.3% إلى 94.386.

وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة ضد واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار، ورد الصين بقائمة تعريفات على واردات أمريكية بـ60 مليار دولار، أعلن الرئيس الأمريكي أن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين أمر محتمل الحدوث.

أما في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية، فتوصلت كل من كوريا الجنوبية والشمالية إلى اتفاق يعزز عملية نزع السلاح النووي.

ووافقت كوريا الشمالية على إغلاق منشأة يونغبيون النووية بشرط اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات متبادلة.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الحساب الجاري ومبيعات المنازل القائمة وعمليات البدء في بناء المنازل في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

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