العراق يحدد سعر برميل النفط بموازنة 2019

2018/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اعتمدت وزارة المالية العراقية سعر برميل النفط بموازنة عام 2019 بمبلغ يتراوح ما بين 55 إلى 60 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصديري يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، ضمنها النفط المنتج من إقليم كوردستان.

وأوضح وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية، أن أسعار النفط الحالية تساعد على إحداث هذه التغيرات، لافتاً إلى أن هذا السعر تم تحديده بالموازنة التقديرية التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.

وأشار ماهر جوحان، إلى أن هذا يمنح الدولة مجالاً أوسع لتعزيز الخدمات والمصاريف، مؤكداً استمرار الموازنة بتسديد الديون وفوائدها المترتبة بذمة العراق، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف جوحان، أنه تم إعداد الموازنة الاتحادية للعام 2019، على ألا تكون نمطية، لافتاً إلى أن هناك حاجة لتغيير أو تعزيز صيغ التمويل المختلفة سواء للموازنة العامة أو الموازنات الأخرى أو صيغ التمويل بالاقتراض أو بالدخول بشراكات أو لإيجاد منافذ للقطاع الخاص بالعمل.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، أعلن في نوفمبر من العام الماضي، أن موازنة 2018 اعتمدت سعر النفط عند 43 دولاراً للبرميل، بمعدل تصديري يصل إلى 3.75 مليون برميل يومياً.

إلا أن مجلس النواب العراقي، أقر في مارس من العام الجاري موازنة 2018، التى اعتمدت سعر النفط عند 46 دولارًا للبرميل ، بمعدل تصديري 3.888 مليون برميل يومياً،من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان.

وارتفعت إيرادات العراق من مبيعات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 40.35 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 27.64 مليار دولار، في النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ معدل سعر برميل النفط العراقي لشهر يونيو من العام الجاري 68.758 دولار.

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