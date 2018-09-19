الإسترليني يرتفع أعلى 1.32 دولار بعد بيانات اقتصادية قوية

2018/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في شهرين متجاوزاً مستوى 1.32 دولار بعد بيانات اقتصادية قوية.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.3193 دولار، بعد أن سجل 1.3215 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت اليوم ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال أغسطس الماضي عند مستوى 2.7%.

وأمام اليورو استقرت العملة البريطانية عند مستوى 0.8873 جنيه إسترليني.

وأوضحت البيانات أن أسعار خدمات النقل ساهمت بشكل رئيسي في زيادة معدل التضخم البريطاني في الشهر الماضي حيث ارتفعت بنحو 0.75%.

كما أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة زادت بنسبة 3% في يوليو الماضي مقابل 2.9% في يونيو السابق له.

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