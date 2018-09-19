English | كوردى


القبض على أب “نحر” عائلته بالكامل في قضاء الإصلاح شرقي ذي قار
2018/09/19 | 12:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ ذي قار أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، القبض على أب أقدم على قتل أفراد عائلته البالغ عددهم 4 أفراد نحراً في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “شرطة محافظة ذي قار سجلت فجر اليوم واحدة من أبشع الجرائم، والتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على أب “نحر” عائلته بالكامل في قضاء الإصلاح شرقي ذي قار) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على أب “نحر” عائلته بالكامل في قضاء الإصلاح شرقي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ميسي يغيب عن مواجهة العراق في البطولة الرباعية بالسعودية
⋙ "بونا نيوز" تنشر نتائج الدراسة الاعدادية الاسلامية الدور الثاني 
⋙ قتل 15 إرهابياً في كهف شمال شرقي عكاشات بالأنبار
⋙ حقوق الانسان: عمالة الأطفال والتسول أصبحت ظاهرة في مخيمات النازحين
⋙ منع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها في بغداد اليوم وغدا
بالفيديو والصور
⋙ تعامل موظف مطار مع حقائب الركاب يشعل الإنترنت – فيديو
⋙ فيديو| السيسي يتوعد المقصرين في حادث مستشفى الشرقية
⋙ بالصور .. جانب من احياء ليالي العاشر من محرم الحرام في النجف الاشرف
الأكثر شيوعا