القبض على أب “نحر” عائلته بالكامل في قضاء الإصلاح شرقي ذي قار

2018/09/19 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ ذي قار أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، القبض على أب أقدم على قتل أفراد عائلته البالغ عددهم 4 أفراد نحراً في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار.وقالت المديرية في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “شرطة محافظة ذي قار سجلت فجر اليوم واحدة من أبشع الجرائم، والتي […]

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