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عبطان يهاتف آل الشيخ بخصوص البطولة الرباعية
2018/09/19 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداتصل وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بخصوص مشاركة العراق في البطولة الرباعية الدولية المقرر إقامتها الشهر المقبل.وأوضح البيان، أن "عبطان نقل شكره وتثمينه إلى آل الشيخ، في تواصل هاتفي معرباً عن تقديره العالي لمواقفه في دعم المنتخب الوطني وبالخصوص الموافقة على مشاركة العراق في البطولة الدولية التي ستضم منتخبات الأرجنتين والبرازيل والسعودية".

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