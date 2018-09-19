2018/09/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، اليوم الاربعاء، عن تجهيز نحو 12 ألف مركبة على محور النجف كربلاء لنقل زوار العاشر من محرم.

وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي، في بيان ان "خطة نقل الزائرين تسير بانسيابية عالية مشيراً الى ان محور كربلاء – النجف، يشهد توافد اعداد كبيرة من الزائرين لإحياء مراسيم زيارة عاشوراء".

واضاف ان "أعداد المركبات تقسمت بحسب الزخم في محاور النقل، بواقع ٦٠٠٠ مركبة متنوعة على محور النجف، منها 4000 مركبة للنقل الخارجي، و٢٠٠٠ للنقل الداخلي".

واضاف "تم تهيئة 4800 مركبة للنقل الخارجي على محور بابل، وتعزيز محور بغداد بـ750 مركبة متنوعة السعات، ومحور الحسينية بـ٤٠٠ مركبة متنوعة".

واشار الساعدي الى أن "الخطة شملت تهيئة آلاف المركبات المتنوعة على جميع محاور النقل من والى المدن المقدسة، إضافة الى تهيئة المرآئب وساحات الوقوف وتوزيع مفارز مشتركة مع الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان انسيابية النقل".



انتهى/م.

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 12 ألف مركبة لنقل الزائرين في محور النجف وكربلاء) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 12 ألف مركبة لنقل الزائرين في محور النجف وكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).