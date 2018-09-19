لجين عمران تفجر غضبها بعد تسريب فيديو راقص لها… وتكشف تعمد الإساءة إليها

2018/09/19 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجّرت الإعلامية السعودية لجين عمران غضبها بسبب تسريب مقطع فيديو يرصد رقصها في أحد الأعراس، بسبب مواطنتها الفنانة وعد التي حذفت المشهد.

وغرّدت عمران في حسابها على “تويتر”: “‏الحمدلله لست مهتمة بكلام ناس تنتظر الزلة لأنني لم أفعل ما هو خارج إطار طقوسنا الخاصة في أعراسنا بالسعودية.



كل البنات والسيدات يرقصن براحتهنّ كونه عرساً نسائياً من دون رجال.



لكن ما أزعجني ان أهل الزفاف نبهوا في أكثر من مرة بالميكروفون إلى أن التصوير ممنوع ومع ذلك حصل التصوير.



والله عيب”.

وأضافت: “‏انا لا أتكلم فقط عن حساب وعد، لأن وعد سلمت لاحداهن التصوير وصورت كل شيء على المسرح من دون أن تعود لوعد ودون علمي، ولما علمت مباشرة طلبنا من وعد حذفه ولم تقصر، حذفته فوراً، لكن هناك نساء أخريات من المدعوّات صوّرن ونشرن متعمدات الإساءة، لن أقول الله يسامحهن لأنهن لا يستحقن! لكنني أقول حسبي الله الوكيل فيهن وما هن محللين ليوم الدين”.

وأوضحت أن هناك من تعمد الإساءة اليها بقولها: “شخصية مجهولة موجودة بين المدعوّات، هدفها الإساءة لي بنشر وارسال المقطع كل مكان”، مشيرة إلى “أنها تراقب حالياً من بعيد ردة الفعل ولن تكشف عن نفسها كي لا ارفع عليها دعوى.



لكنني أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل كل يوم ولن أسامحك”.

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