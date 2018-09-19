تركيا تغري الأجانب بجنسيتها مقابل شراء عقار أو إيداع أموال

2018/09/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول ـ خففت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية الأربعاء.

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