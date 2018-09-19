ملا بختيار يعترض وينحسب من اجتماع حاسم للاتحاد الوطني

2018/09/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انسحب رئيس هيئة العاملة للاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار من اجتماع مجلس قيادة الحزب الحاسم لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية في العراق.وجاء انسحاب بختيار اعتراضا منه على قرب عودة برهم صالح المنشق الى صفوف الاتحاد الدفع به كمرشح لرئاسة الجمهورية، بحسب مصدر مطلع في الاجتماع ابلغ شفق نيوز.واضاف، ان عضو الاتحاد بليسة جبار فرمان هي الاخرى انسحب من الاجتماع.وطرح اسم ملا بخيتار بقوة كمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا ان الترشح لايحظى بدعم اسرة جلال طالباني وتقودهم زوجته القيادية هيرو ابراهيم احمد، التي تميل صوب مرشحين اخرين قد يكون منهم برهم صالح.

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