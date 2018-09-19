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عبطان يثمن الموقف السعودي الداعم لمشاركة العراق في البطولة الرباعية
2018/09/19 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:ثمن وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، موقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية دعمه لمشاركة العراق في البطولة الرباعية.وذكر مكتب عبطان الاعلامي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، ثمن، موقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بدعم مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الرباعية التي ستنطلق في المملكة مطلع شهر تشرين الاول المقبل".

واشار الى ان "عبطان نقل شكره وتثمينه الى ال الشيخ في تواصل هاتفي"، معرباً عن "تقديره العالي لمواقفه في دعم المنتخب الوطني وبالخصوص الموافقة على مشاركة العراق في البطولة الدولية التي ستضم منتخبات الارجنتين والبرازيل والسعودية".

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