اليوم... الاتحاد العربي يصدر عقوباته بأحداث لقاء الجوية والعاصمة الجزائري

2018/09/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افاد مصدر رياضي، اليوم الاربعاء، بأن الاتحاد العربي سيصدر عقوباته بعد احداث لقاء الجوية والعاصمة الجزائري.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، انه "من المقرر ان يصدر يبت الاتحاد العربي بكرة القدم جملة من العقوبات بعد احداث لقاء القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات البطولة العربية"، مبينا ان "الاتحاد العربي سيصدر عقوباته هذا اليوم".

واضاف ان "العقوبة ستتلخص بعقوبات مالية بحق الفريق الجزائري بعد الهتافات المسيئة".ويتولى رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود منصب نائب الرئيس للاتحاد العربي.

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