English | كوردى


الاتحاد الوطني الكردستاني يحسم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية
2018/09/19 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد حسم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة القيادة للحزب عقد اليوم في مدينة السليمانية بحضور أغلبية أعضائه.

وقال مصدر مطلع لـ”الرشيد نيوز”، إنه “فاز برهم أحمد صالح بغالبية أصوات أعضاء اللجنة القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني كمرشح عنه لتولي منصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف، أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني يحسم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني يحسم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ جنايات الرصافة: الحبس أربع سنوات لنائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق
⋙ تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في بغداد
⋙ برهم صالح مرشحاً للوطني الكوردستاني لرئاسة الجمهورية
⋙ الحزب الديمقراطي يوضح حقيقة ترشيح نيجيرفان بارزاني للرئاسة العراقية
⋙ المسعودي ينفي حديث الفايز: متمسك بالحكمة
بالفيديو والصور
⋙ الرئيس الفنزويلي يثير غضب شعبه بالتعاون مع الطاهي التركي الشهير (فيديو)
⋙ لجين عمران تفجر غضبها بعد تسريب فيديو راقص لها… وتكشف تعمد الإساءة إليها
⋙ بالصور.. اعتقال اخطر ساحر بالرمادي قام "بتفريق العديد من المتزوجين"
الأكثر شيوعا