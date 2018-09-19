الاتحاد الوطني الكردستاني يحسم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية

2018/09/19 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد حسم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة القيادة للحزب عقد اليوم في مدينة السليمانية بحضور أغلبية أعضائه.وقال مصدر مطلع لـ”الرشيد نيوز”، إنه “فاز برهم أحمد صالح بغالبية أصوات أعضاء اللجنة القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني كمرشح عنه لتولي منصب رئيس الجمهورية”.وأضاف، أنه […]

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