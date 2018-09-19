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تسمية برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية
2018/09/19 | 14:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السليمانية- واع

حسم الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال أجتماع موسع للجنة القيادة للحزب عقد اليوم في مدينة السليمانية بحضور أغلبية أعضائه.

وحسب تصريح القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبدالله من داخل اجتماع السليمانية ل”واع” ان  برهم صالح عاد للحزب وهو احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

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