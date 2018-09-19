2018/09/19 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية- واع

حسم الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال أجتماع موسع للجنة القيادة للحزب عقد اليوم في مدينة السليمانية بحضور أغلبية أعضائه.

وحسب تصريح القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبدالله من داخل اجتماع السليمانية ل”واع” ان برهم صالح عاد للحزب وهو احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).