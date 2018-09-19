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بيونغ يانغ توافق على تفكيك منشآت نووية
2018/09/19 | 14:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سول ـ قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إن كوريا الشمالية وافقت على تفكيك منشآت نووية بحضور خبراء دوليين.

واتفق مون

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