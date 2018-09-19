حرق وشنق.. “قتل كل حي يتنفس” بجنوب السودان

2018/09/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش الحكومي في جنوب السودان ومليشيا متحالفة معه نفذا هجوما في وقت سابق من العام الجاري، اقترفا

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