طهران: أميركا تتراجع في كل منطقة تدخلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية

2018/09/19 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب قائد مقر عمليات حمزة التابع للحرس الثوري الإيراني العميد محمد تقي أميني، اليوم الأربعاء، أن" أميركا تتراجع اليوم في كل منطقة تدخلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وقال اميني في تصريحات لوكالة "فارس", إن" اعداء الاسلام عاجزون عن فصلنا عن الشهداء، وأي بلد في العالم لا يمتلك الجرأة على شن عدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية".واضاف أنه “منذ بداية الثورة واجهنا الحظر، لكن بعزيمة الشعب والشهداء الاعزاء استطعنا تجاوز الحظر، واليوم فاننا نمتلك قدرة عالية في المجال العسكري والدفاعي بفضل الله".انتهى..م.ر

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