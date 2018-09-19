بالصور.. اعتقال اخطر ساحر بالرمادي قام

2018/09/19 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ضابط مركز شرطة الملعب ب‍الرمادي العقيد عمار العبيدي، الاربعاء، عن اعتقال اخطر ساحر في المدينة، مبينا انه قام "بتفريق العديد من المتزوجين".

وقال العبيدي، إن "قوة من مركز شرطة الملعب في مدينة الرمادي، تمكنت من اعتقال اخطر ساحر في المنطقة"، مبينا ان "القوة ضبطت بحوزته جميع الادوات التي يستخدمها في اعماله".

واضاف العبيدي، أن "الساحر وبعد التحقيق معه اعترف على قيامه بممارسة الشعوذة والفتن والطلاق والتفرقة بين العديد من المتزوجين"، وفقاً للسومرية نيوز.

يذكر أن قيادة شرطة الأنبار تواصل ملاحقة السحرة والمشعوذين بالمحافظة الذين يستغلون الناس ماديا في سبيل خدعاهم والحصول على مكاسب منهم.

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