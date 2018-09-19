قرار تعديل شروط الحصول على الجنسية التركية 

2018/09/19 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسطنبول

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأربعاء، قرار تعديل قانون الحصول على الجنسية، من خلال تحقيق أحد الشروط التالية 1- شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي بدل مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات.



2- استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي.



3- توفير فرصة عمل لـ50 مواطنا تركيا على الأقل عوضا عن 100 مواطن.



4- تخفيض قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار

و بعدها اصدرت وزارة الداخلية التركية انه سيتم افتتاح مراكز مخصصة للراغبين بالتقدم للحصول على الجنسية التركية وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، بعد التعديلات الأخيرة.

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