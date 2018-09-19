إيران تزرع نسخة من حزب الله بأفغانستان

2018/09/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت خلايا من الشيعة الأفغان -وبرعاية إيرانية- تتشكل شيئا فشيئا في أفغانستان، لتمثل نواة مشروع كبير عابر للحدود يطلق عليه اسم “حزب

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