Apple Music و Spotify تستحوذان على سوق الخدمات الموسيقية في الولايات المتحدة

2018/09/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندما تفكر في الخدمات الموسيقية، فما هي المنصة التي تتباذر إلى ذهنك؟ إذا كانت إجابتك هي Spotify أو Apple Music، فأنت لست الوحيد ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئًا لأنه وفقا لتقرير جديد من مجلة Billboard، فإن Spotify و Apple Music تستحوذان حاليًا على 80 في المئة تقريبًا من سوق الخدمات الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية.

من الواضح أن هاتين الخدمتين لا تمثلان الخدمات الموسيقية الوحيدة الموجودة في السوق الأمريكي، فتقرير Billboard يشمل أيضًا خدمات أخرى مثل Amazon Music Unlimited و Youtube Music و Pandora و iHeartRadio و Tidal و DeeZer، على الرغم من أن هاتين الأخيرتين لا تزالان صغيرتين جدًا من حيث مقدار حصتهما السوقية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما يثير الإهتمام أيضًا هو عدد الأشخاص الذين يدفعون مقابل هذه الخدمات.



يشير تقرير Billboard إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك 51 مليون شخص يدفعون مقابل الخدمات الموسيقية وهو ما يعادل ضعف عدد المشتركين في العام 2016.



كما يشير التقرير إلى أن 65 في المئة من عائدات الموسيقى المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من الخدمات الموسيقية، لذلك من الآمن أن نقول بأن الخدمات الموسيقية هي هنا الآن للبقاء.

ما يثير الإهتمام أيضًا هو أن الكثير من الناس غير مهتمون بقوائم التشغيل المنظمة والشخصية.



هذا على الرغم من حقيقة أن شركات مثل آبل وصفت قوائم التشغيل المنظمة من قبل موظفيها على أنها واحدة من الميزات البارزة في خدمة Apple Music.

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