عمليات بغداد تمنع سير الدراجات النارية ليومين

2018/09/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…قررت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، منع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها ليومين.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ، نسخة منه انه ” تقرر منع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها في بغداد ليومين”.

واضاف ان “المنع سيكون اليوم الاربعاء وغدا الخميس الموافقين الـ(19و20) من أيلول الحالي”.

يذكر ان يوم غد الخميس يصادف يوم العاشر من محرم (عاشوراء)، والتي تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى الشيعة، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث، مع انتشار امني مكثفا لمنع حدوث اي خرق امني.

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