المالية توافق على صرف الرواتب المدخرة لموظفي نينوى

2018/09/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)…أعلن وزير التربية محمد إقبال الصيدلي، الأربعاء،عن موافقة وزارة المالية على صرف الرواتب المدخرة لموظفي نينوى.وقال الصيدلي في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه، إنه تم استحصال “موافقة وزارة المالية على صرف الرواتب المدخرة لمنتسبي محافظة نينوى”، معتبراً ذلك“انجازا كبيرا تحقق بعد جهد كبير ومتميز من وزارة التربية”.

وأشار الصيدلي، إلى أن “صرف الرواتب المدخرة يمثل إيفاء بالوعود التي قطعتها الوزارة وجزءاً من جهود تخفيف معاناة ابناء نينوى”، مضيفا بأنه سيبقى “متابعا لهذا الموضوع حتى اتمام صرف كافة الرواتب”.

يذكر أن مئات الموظفين في نينوى لم يتسلموا رواتبهم منذ سيطرة “داعش” على المحافظة في حزيران 2014 نتيجة تعذر وصول الأموال إليهم.

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