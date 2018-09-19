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الاتحاد الوطني الكردستاني يرشح رسميا برهم صالح لرئاسة الجمهورية
2018/09/19 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاتحاد الوطني الكردستاني يرشح رسميا برهم صالح لرئاسة الجمهورية

يتبع …

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