2018/09/19 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتحاد الوطني الكردستاني يرشح رسميا برهم صالح لرئاسة الجمهورية

يتبع …

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