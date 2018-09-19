وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 91 عاماً

2018/09/19 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]توفي الفنان المصري الكبير جميل راتب اليوم عن عمر 91 عاماً بعد تدهور حالته الصحية.وأكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين وفاة الفنان جميل راتب، كاشفًا أنه سيتم تشييع جنازته من الجامع الأزهر ظهر اليوم.وخلال الأيام الماضية تدهورت حالة راتب الصحية بمستشفى "الأنجلو أمريكان" في القاهرة الذي وصله مؤخرًا بعد أن فقد صوته بالكامل خلال علاجه في باريس.يذكر أن جميل راتب ولد في القاهرة لأب مصري وأم مصرية وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية.أنهى دراسته الثانوية في مصر و دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، ثم دخل مجال الفن ليتألق في العديد من الأدوار والأعمال المصرية والعربية والأجنبية.

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