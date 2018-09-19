اتفاق “سوتشي” حول إدلب عوامل التغيّر، المكاسب والتحديات

2018/09/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سليم محمد الزعنون* يأتي إعلان الرئيسان بوتين وأردوغان عن اتفاق “سوتشي” حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، بعد استعدادت دمشق

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