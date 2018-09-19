مونشي يوضح حقيقة انتقاله لبرشلونة

2018/09/19 | 14:24

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علّق رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي لنادي روما، على الأخبار التي ربطته بالانضمام إلى برشلونة.

مونشي كان المدير الرياضي لفريق إشبيلية قبل التوجه إلى روما في أبريل 2017 ولديه عقد حتى 2021.

وقال مونشي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "أنا مرتاح في روما ولا أفكر في الرحيل.



لقد بدأت مشروعي معهم للتو".

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🗓️ في شهر سبتمبر عام 2000 وصل لمدينة برشلونة طفل من روساريو عمره فقط 13 عامًا، التقط له والده هذه الصورة في غرفتهم بالفندق الذي أقاموا به فترة اختباراته في نادي المدينة.✨ ما تبقى من القصة هو التاريخ بعينه 🐐( 📸 : FBofficial433) pic.twitter.com/LFYpAlCX1y

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018

وتابع: "لا أمتلك أي خطة للعودة إلى الدوري الإسباني في الوقت الحالي، كما أنّ عقدي لن ينتهي قريبًا في روما".

صفقات برشلونة وريال مدريد ..



لم يلعب أحد

وكان النادي الكتالوني رفض تمديد عقد السكرتير الفني روبرتو فيرنانديز وقام بالتوقيع مع إيريك أبيدال.

بيب سيجورا هو المدير الرياضي لبرشلونة والمسئول الأول والأخير عن إتمام الصفقات، ولم تتحدث التقارير إن كان مونشي بديلًا له أم سيعمل تحت إمرته مثل أبيدال.





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