زيادة صادرات اليابان بأكثر من التوقعات خلال أغسطس

2018/09/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت اليابان زيادة في الصادرات خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين فيما تراجع فائض الميزان التجاري لديها مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد في اليابان اليوم الأربعاء، أن صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم زادت بنحو 6.6% في أغسطس مقابل تقديرات بـ5.6%.

أما الواردات اليابانية فارتفعت بنحو 15.4% وهي مستويات أعلى من التقديرات عند 14.9%.

ومع زيادة الواردات اليابانية بوتيرة أكبر من الصادرات فإن طوكيو سجلت عجزاً في الميزان التجاري عند مستوى 444.6 مليار ين (4 مليارات دولار)، وهو مستوى قريب من التوقعات عند 447.7 مليار دولار.

وعلى مستوى التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، فإن فائض الميزان التجاري لليابان مع واشنطن تراجع بنسبة 14.5% على أساس سنوي مع زيادة في الصادرات والواردات بنحو 5.3% و21.5% على الترتيب.

وبحلول الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين أمام الدولار عند 112.42 ين.

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