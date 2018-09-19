الصين تخفض حيازتها للسندات الأمريكية لأدنى مستوى بـ6 أشهر

2018/09/19 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خفضت الصين حيازتها من السندات الأمريكية لأدنى مستوى بـ6 أشهر خلال يوليو الماضي، تزامناً مع الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويسير الوضع التجاري بين الدولتين من سيء إلى أسوأ؛ حيث أعلنت الولايات المتحدة قائمة تعريفات جمركية جديدة ضد واردات صينية قيمة 200 مليار دولار في الأسبوع الجاري، وسط تهديدات بتطبيق مزيد من الرسوم حال انتقام الصين.

فيما ردت الصين على تلك القرارات بقائمة تعريفات على واردات أمريكية قيمتها وصلت إلى 60 مليار دولار.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثا، أن إجمالي قيمة حيازة الصين من سندات الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي بلغ 1.171 تريليون دولار مقابل مستوى 1.178 تريليون دولار في يونيو السابق له.

أما اليابان ثاني أكبر الدول حيازة لسندات الخزانة الأمريكية فرفعت إجمالي تلك الحيازة عند مستوى 1.035 تريليون دولار في يوليو مقابل مستوى 1.030 تريليون دولار.

وتعد الصين واليابان الدولتين الوحيدتين التي يتجاوز قيمة إجمالي حيازتهما من سندات الخزانة الأمريكية حاجز التريليون دولار.

ورفعت أيرلندا -التي حلت في المركز الثالث- حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية حيث وصلت إلى مستوى 300.2 مليار دولار بعد مستوى 299.6 مليار دولار في يونيو.

وخفضت كل من البرازيل والمملكة المتحدة حيازتهما عند مستوى 299.7 مليار و271.7 مليار دولار على الترتيب.

وبالنسبة لسويسرا -التي جاءت بالمركز السادس من حيث إجمالي قيمة حيازة السندات الأمريكية- فخفضت تلك الحيازة إلى مستوى 233.1 مليار دولار في يوليو بعد مستوي 236.6 مليار دولار المسجل في الشهر السابق لها.

وفي المراكز من السابع وحتى التاسع حلت كل من لوكسمبورج وجزر كايمان وهونج كونج بإجمالي حيازات أمريكية عند 221.5 مليار و196.3 مليار و194.4 مليار دولار على الترتيب.

أما السعودية -التي انضمت إلى دائرة الـ10 الكبار من حيث حيازة السندات الأمريكية في يونيو الماضي- فرفعت قيمة حيازتها عند مستوى 166.8 مليار دولار في يوليو مقابل مستوى 164.9 مليار دولار في يونيو.

وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة والكويت فرفعت الأولى قيمة حيازتها عند 59.7 مليار دولار مقابل مستوى 59.6 مليار دولار في يونيو، أما الكويت فلم يطرأ على قيمة حيازتها تغيير في يوليو عن مستويات يونيو مسجلة 42.9 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تخفض حيازتها للسندات الأمريكية لأدنى مستوى بـ6 أشهر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تخفض حيازتها للسندات الأمريكية لأدنى مستوى بـ6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).