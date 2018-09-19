2018/09/19 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الصدر – العبادي يتحدث عن ترشيح "عادل عبد المهدي" لرئاسة الوزراء

بغداد/..



كشف تحالف الاصلاح والاعمار، الأربعاء، حقيقة ترشيح القيادي السابق في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

وقال النائب عن التحالف اسعد ياسين المرشدي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "تحالف الاصلاح لا يبحث عن اسماء لرئاسة الوزراء وانما يبحث عن مواصفات شخصية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي"، مبينا ان "اسم عادل عبد المهدي طرح داخل التحالف كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء".

وبين المرشدي ان "ترشيح عبد المهدي، جاء بصفته شخصية سياسية مستقلة الآن، لكن قضية ترشيحه بشكل رسمي لم تتم الى الآن، فهذا الأمر يجب ان يكون بتوافق سياسي".

يذكر ان عادل عبد المهدي قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضاً، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016.انتهى5

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