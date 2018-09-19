أمانة بغداد تعلن استعدادها لموسم الأمطار بعد إصلاحها 198 تخسفاً بشبكة المجاري

2018/09/19 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إصلاح ١٩٨ تخسفاً في شبكة المجاري استعداداً لموسم الأمطار، فيما أكدت إنشاء ٥٣ خطاً للطوارئ تستخدم في حال تجاوز كميات الأمطار القدرة الاستيعابية للشبكة.وذكر الأمانة في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “2284 عاملاً في مجال المجاري و 291 الية تخصصية تنوعت ما بين 144 آلية صاروخية و247 آلية شافطة شاركت في حملات تسليك وتنظيف خطوط ومحطات المجاري المنتشرة في عموم مدينة بغداد ولعدة اشهر استعداداً لموسم الأمطار”.وأضاف، انه “تم اصلاح 198 تخسفاً في شبكة المجاري خلال الاشهر القليلة الماضية” مؤكدة ان “شبكة المجاري دعمت , بـ٥٣ خطاً للطوارئ تفتح في حال تجاوز كميات الامطار القدرة الاستيعابية للشبكة”.انتهى 25 س

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