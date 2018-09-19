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مجهولون يقتلون مدنيا قرب منزله في بوب الشام شمالي بغداد
2018/09/19 | 15:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن مجهولون قاموا بقتل مدنيا قرب منزله في بوب الشام شمالي بغداد.وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن " مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله بمنطقة بوب للشام، شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف انه "تم نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما قامت القوات الامنية بفتح تحقيق في الحادث".

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