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الدفاع تعلن القبض على داعشي شمال الموصل
2018/09/19 | 15:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، القاء القبض على داعشي مسؤول عن عمليات الخطف والقتل شمال الموصل.وذكر مركز الاعلام الامني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزارة الدفاع، اعلنت، اليوم، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 تمكنت وبعملية نوعية وكمين محكم من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة تل زلط شمال الموصل".

واشار الى ان "الارهابي هو من عناصر عصابات داعش وعمل ضمن ما يسمى بالامنية ومسؤول عن عمليات الخطف والقتل شمالي مدينة الموصل، وهو من المطلوبين بقضايا إرهابية".

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