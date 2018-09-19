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الحبس 4 سنوات لنائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق
2018/09/19 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق زيد القطان لإحداثه ضرراً بالمال العام.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة نظرت دعويين اثنين للمتهم أدين بهما بارتكابه مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة إثناء توليه المنصب”.

وأضاف، ان “المحكمة وجدت ان المدان ارتكب مخالفتين الاولى بالعقد المبرم بين الوزارة وشركة (مير) لتجهيز وحدات الجيش بالأرزاق الجافة والطرية، والمخالفة الثانية في العقد المبرم مع شركة (زهور نوروز) لتجهيز اللواء الثاني فوج حماية المنشآت النفطية بمواد إعاشة لألف منتسب”.

وذكر البيان، ان “المحكمة وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات واصدرت احكامها بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم”.

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