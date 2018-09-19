2018/09/19 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق زيد القطان لإحداثه ضرراً بالمال العام.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة نظرت دعويين اثنين للمتهم أدين بهما بارتكابه مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة إثناء توليه المنصب”.

وأضاف، ان “المحكمة وجدت ان المدان ارتكب مخالفتين الاولى بالعقد المبرم بين الوزارة وشركة (مير) لتجهيز وحدات الجيش بالأرزاق الجافة والطرية، والمخالفة الثانية في العقد المبرم مع شركة (زهور نوروز) لتجهيز اللواء الثاني فوج حماية المنشآت النفطية بمواد إعاشة لألف منتسب”.

وذكر البيان، ان “المحكمة وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات واصدرت احكامها بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس 4 سنوات لنائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس 4 سنوات لنائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).