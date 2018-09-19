الحلبوسي يؤكد لسفير الاتحاد الاوروبي اهمية حشد الجهود الاقليمية لإعادة اعمار العراق

2018/09/19 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال لقائه رامون بيكوا سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق، اليوم الأربعاء، على ضرورة حشد الجهود الاقليمية لإعادة اعمار العراق.وذكر مكتب الحلبوسي الاعلامي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل في مكتبه الرسمي اليوم، رامون بيكوا سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق، وفي مستهل اللقاء هنأ سفير الاتحاد الاوربي، رئيس مجلس النواب بمناسبة تسنمه مهامه رئيساً للسلطة التشريعية في البلاد، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، والعلاقات بين العراق والاتحاد الاوربي خصوصاً على المستوى البرلماني، كما تمت مناقشة الجهود الدولية والاقليمية لمساندة العراق بملفي الاعمار ومكافحة الفساد".واكد الحلبوسي على "ضرورة حشد جهود كافة الدول الاقليمية والدولية من أجل اعادة اعمار المدن العراقية المدمرة جراء الارهاب وتلك التي تعاني نقصاً في الخدمات"، مشدداً على "اهمية دور الاتحاد الاوربي في مساعدة العراق بكافة الميادين".من جانبه ثمن سايمون "دور البرلمان العراقي في تعزيز ركائز العملية الديمقراطية في البلاد"، لافتاً الى "اهمية زيادة التنسيق بين الجانبين وعلى جميع المستويات".

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