في ذكراها الـ40.. اتفاقية كامب ديفد القصة الكاملة

2018/09/19 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أربعين عاما، في 17 سبتمبر/أيلول 1978 أبرم الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن برعاية الولايات المتحدة اتفاقية كامب ديفد التي هيأت للتوقيع بعد ستة أشهر

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