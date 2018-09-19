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في ذكراها الـ40.. اتفاقية كامب ديفد القصة الكاملة
2018/09/19 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل أربعين عاما، في 17 سبتمبر/أيلول 1978 أبرم الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن برعاية الولايات المتحدة اتفاقية كامب ديفد التي هيأت للتوقيع بعد ستة أشهر

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