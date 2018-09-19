حزب النجيفي يغلق مكاتبه ويسرح موظفيه

2018/09/19 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن حزب “للعراق متحدون” الذي يتزعمه النائب في البرلمان الحالي نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، غلق مقرات الحزب وتسريح الموظفين.

ويوضح كتاب رسمي حصلت “النور نيوز” على نسخة منه، “تعليمات حزب للعراق متحدون بغلق الكثير من مقراته، وإبلاغ الموظفين بأن هذا اخر شهر لاستلام الراتب”.

يأتي هذا القرار بعد عدة اجراءات اتخذها الحزب منذ النتيجة التي حصل عنها في الانتخابات الاخيرة وهي حصولهم على مقد واحد عن محافظة نينوى لصالح رئيس الحزب، حيث سبقه إغلاق قناة نينوى الغد الفضائية وتجميد عمل المنظمات والمؤسسات المرتبطة بالحزب منها منظمة فزعة.

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