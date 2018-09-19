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برلماني بولندي: القاعدة الأمريكية في بولندا هدر للمال العام وفقدان جزء من السيادة
2018/09/19 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن النائب في البرلمان البولندي يانوش سانوتسكي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، أن نشر قاعدة عسكرية في البلاد، يعني هدر المال العام، وفقدان جزء من سيادة البلاد.

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