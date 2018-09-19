حمل صغير يهاجم كلبة بعدوانية ليرضع من ثديها (فيديو)

2018/09/19 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام حمل صغير بمهاجمة كلبة بعدوانية ليرضع من ثديها وأخذ مكان جرائها.

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