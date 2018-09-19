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بالفيديو... ماكينات بالعملة المعدنية توفر شريك الحياة
2018/09/19 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعددت استخدامات ماكينات التوزيع الإلكتروني، ما بين المشروبات الغازية وغيرها من الحلوى والسلع الأخرى، إلا أن رجل أعمال من هونغ كونغ قرر أن يضيف إلى ذلك استخداما فريدا من نوعه.

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