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الاتحاد الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية
2018/09/19 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئيس تحالف العدالة والديمقراطية برهم صالح

اعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عودة القيادي السابق في الحزب برهم صالح الى صفوفه وترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

واوضح المتحدث باسم الحزب سعدي أحمد بيره، في تصريح عقب انتهاء اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني، أوضح ان المجتمعين تسلموا رسالة من صالح، أعلن فيها عودته للعمل في صفوف الحزب، مبينا ان صالح حصل على أعلى الأصوات في الاقتراع على مرشحي الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية، بنيله ستة وعشرين صوتا، مقابل ستة عشر صوتا للمرشح محمد صابر، وصوت واحد فقط لوزير الموارد المائية الأسبق لطيف رشيد.

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