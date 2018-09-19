مدرب العراق كاتانيتش يدرس استدعاء الحارس “نور صبري”

2018/09/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر مقرب من المنتخب, إن” كاتانيتش ليس مقتنعاً بأداء حراس مرمى المنتخب الوطني الذين تم استدعائهم لمباراة الكويت الودية”.وأضاف أن” المدرب سيستبعد كلاً من جلال حسن ومحمد كاصد من قائمة المنتخب الوطني وسيبقي على الحارس محمد حميد فقط”.

واوضح أن” المدرب السلوفيني يدرس إمكانية استدعاء حارس نادي هجر السعودي نور صبري لحماية مرمى المنتخب الوطني في البطولة الرباعية بالسعودية”.

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