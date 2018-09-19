الشرطة الاتحادية تعثر على مضافة تابعة لداعش بقضاء الحويجة

2018/09/19 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من الوصول إلى مضافة تابعة لداعش في قرية الماجدية بقضاء الحويجة.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وتشكيل فريق فني متخصص تمكنت من الوصول […]

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