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امجد كلف يغيب عن صفوف الطلبة بسبب الاصابة
2018/09/19 | 15:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:اعلن نادي الطلبة، اليوم الأربعاء، عن غياب اللاعب امجد كلف عن الملاعب لإسبوعين فقط.وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اللاعب امجد كلف سيغيب عن الملاعب لمدة اقصاها 14 يوما وذلك بسبب الاصابة".

وأضاف ان "اللاعب سيكون جاهز بنسبة 100% لمباراة الشرطة في الجولة الرابعة".

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