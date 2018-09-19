كردستان تعلن غداً عطلة رسمية بذكرى عاشوراء

2018/09/19 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزيي، في بيان تلقى موقع "الغدير" نسخة منه، ان" يوم غد الخميس عطلة رسمية بجميع دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كردستان بمناسبة يوم عاشوراء".يشار الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اعلنت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بعموم العراق".انتهى..م.ر

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