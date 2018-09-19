لاعب برازيلي يفجر الصراع بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان

2018/09/19 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، اليوم الاربعاء، أن ناديي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، دخلا في صراع ساخن، للتعاقد مع موهبة برازيلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد وسان جيرمان، يستهدفان التعاقد مع البرازيلي كارلوس باكيتا، لاعب نادي فلامنغو.

وأوضحت الصحيفة، أن الناديين دخلا في صراع ساخن، لضم اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن فريقي برشلونة وميلان، يريدان أيضاً التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، وذلك بعد الموسم المميز الذي قدمه مع ناديه البرازيلي.

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