صالح مسلم: هناك خطة لنقل

2018/09/19 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي، والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، أن "تركيا تسعى لنقل المجموعات الإرهابية من إدلب إلى عفرين ومحيطها".وقال صالح مسلم، في تصريح لوسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي: "نتمنى ألا يصبح الكورد مجدداً ضحيةً للمقايضات الحاصلة بين روسيا وتركيا".وأضاف مسلم أن "خطة تركيا تقتضي إخراج المسلحين من إدلب، وإرسالهم إلى عفرين ومحيطها، وذلك بموجب اتفاق تسعى تركيا من خلاله لنقل الجماعات الإرهابية من إدلب إلى عفرين".وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية في حركة المجتمع الديمقراطي، أنه "في حال نُقل المسلحون من إدلب إلى عفرين، فسوف تحدث مواجهات بين أولئك المسلحين ومقاتلي وحدات حماية الشعب، لأن عفرين مهمة للغاية، ويجب أن تعود إلى أهلها".مشيراً إلى أن "أوضاع محافظة إدلب لا تزال ضبابية، إلا أن خطة روسيا في طور التطبيق، ولكن لم يتضح ما الذي أعطته روسيا لتركيا لإرضائها بخصوص إدلب خلال اجتماع سوتشي".وأردف مسلم قائلاً: "فليفهم الجميع ما الذي تهدف إليه تركيا في سوريا، فلا أحد يعلم ماهية التفاهات بين أنقرة وموسكو، ولكننا نعلم أن اتفاقات جديدة حصلت بينهما، ونتمنى ألا يصبح الكورد مجدداً جزءاً من مقايضاتهما، وفي حال تطاول أي من الطرفين على مصالح شعبنا، فبلا شك سيكون لنا ردٌّ سياسي وعسكري".ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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